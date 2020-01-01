Snapdragon 720G против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
65
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- На 3 МБ больше кэша третьего уровня
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 13.91 Гбит/с)
- Показывает на 79% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 281K
- На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
577
Kirin 980 +21%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
1710
Kirin 980 +45%
2486
AnTuTu Benchmark 8
281076
Kirin 980 +44%
403506
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|1 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|500 МГц
|720 МГц
|Ядер
|-
|10
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|386 Гфлопс
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7125
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
|Сайт HiSilicon Kirin 980
Опрос
107 (30.3%)
246 (69.7%)
Всего проголосовало: 353
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