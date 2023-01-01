Snapdragon 720G против Dimensity 6020
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 6020
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
- На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|107517
|-
|GPU
|91014
|-
|Memory
|53075
|-
|UX
|89225
|-
|Total score
|342520
|352744
GeekBench 5
Single-Core Score
572
Dimensity 6020 +5%
603
Multi-Core Score
1701
Dimensity 6020 +3%
1757
|Image compression
|110.2 Mpixels/s
|-
|Face detection
|13.1 images/s
|-
|Speech recognition
|27.3 words/s
|-
|Machine learning
|26.1 images/s
|-
|Camera shooting
|15.7 images/s
|-
|HTML 5
|2.16 Mnodes/s
|-
|SQLite
|533.6 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Score
|1042
|-
Игры
|PUBG Mobile
|43 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|34 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|30 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Realme 7 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Dimensity 6020
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|750 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|384 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 692
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS, 1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS, 1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Март 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7125
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
|Сайт MediaTek Dimensity 6020
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