Snapdragon 720G против Dimensity 6020 VS Snapdragon 720G Dimensity 6020 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц) Преимущества MediaTek Dimensity 6020 Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже

Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже Выше частота графического ускорителя (на 27%)

Выше частота графического ускорителя (на 27%) Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров) На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 720G 342520 Dimensity 6020 +3% 352744 CPU 107517 - GPU 91014 - Memory 53075 - UX 89225 - Total score 342520 352744 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 720G 572 Dimensity 6020 +5% 603 Multi-Core Score Snapdragon 720G 1701 Dimensity 6020 +3% 1757 Image compression 110.2 Mpixels/s - Face detection 13.1 images/s - Speech recognition 27.3 words/s - Machine learning 26.1 images/s - Camera shooting 15.7 images/s - HTML 5 2.16 Mnodes/s - SQLite 533.6 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 720G 1042 Dimensity 6020 н/д Stability 99% - Graphics test 6 FPS - Score 1042 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 43 FPS

[High] - Call of Duty: Mobile 40 FPS

[Ultra] - Fortnite 28 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 51 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 34 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS

[High] - Смартфон Realme 7 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Dimensity 6020

Центральный процессор Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)

6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55) 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2300 МГц 2200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 8 нм 7 нм TDP 5 Вт -

Графический ускоритель GPU Adreno 618 Mali-G57 MC2 Архитектура Adreno 600 Valhall Частота GPU 750 МГц 950 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 128 32 FLOPS 384 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 Да Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 4K при 30FPS, 1K при 60FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS, 1080p при 60FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио 384 kHz/32 bit AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Модем X15 - Поддержка 4G LTE Cat. 15 - Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 2770 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.1 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Январь 2020 года Март 2023 года Класс Средний класс Бюджетный Номер модели SM7125 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт MediaTek Dimensity 6020