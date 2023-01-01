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Snapdragon 720G против Dimensity 6020

Snapdragon 720G
VS
Dimensity 6020
Snapdragon 720G
Dimensity 6020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 6020
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 720G
vs
Dimensity 6020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 720G
342520
Dimensity 6020 +3%
352744
CPU 107517 -
GPU 91014 -
Memory 53075 -
UX 89225 -
Total score 342520 352744
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 110.2 Mpixels/s -
Face detection 13.1 images/s -
Speech recognition 27.3 words/s -
Machine learning 26.1 images/s -
Camera shooting 15.7 images/s -
HTML 5 2.16 Mnodes/s -
SQLite 533.6 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Score 1042 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 43 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme 7 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Dimensity 6020

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 750 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 384 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS, 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS, 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Март 2023 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7125 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт MediaTek Dimensity 6020

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