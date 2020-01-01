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Snapdragon 720G против Helio P22

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 9.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 98K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 720G +266%
571
Helio P22
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 720G +129%
1728
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G +186%
281004
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 386 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP CorePilot
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7125 MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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