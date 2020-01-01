Snapdragon 720G против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Показывает в 9.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 98K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 720G +266%
571
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 720G +129%
1728
756
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G +186%
281004
98305
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Helio P22
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|750 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|386 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|CorePilot
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Май 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7125
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
|Сайт MediaTek Helio P22
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