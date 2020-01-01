Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 720G vs Helio P60 – что лучше?

Snapdragon 720G против Helio P60

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 172K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Выше частота графического ускорителя (на 60%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 720G +111%
577
Helio P60
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 720G +49%
1710
Helio P60
1145
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G +63%
281076
Helio P60
172442

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 500 МГц 800 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 128 -
FLOPS 386 Гфлопс 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Февраль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7125 MT6771
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт Mediatek Helio P60

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
37 (75.5%)
12 (24.5%)
Всего проголосовало: 49

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P60 с Snapdragon 720G, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях