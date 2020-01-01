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Snapdragon 720G против Helio X30

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
Helio X30
Helio X30

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X30 (PowerVR GT7400 Plus). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 88% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio X30
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (27.81 против 13.91 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 720G +94%
571
Helio X30
294
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 720G +27%
1728
Helio X30
1363
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G
281004
Helio X30
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Helio X30

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A73
4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.9 ГГц – Cortex-A35
Количество ядер 8 10
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 PowerVR GT7400 Plus
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 750 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 386 Гфлопс 205 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 27.81 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио 384 kHz/32 bit AMR-NB, ADPCM, AMR-WB, OGG, WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, LAC, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, WMA, ADPCM

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 10
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Февраль 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7125 MT6799
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт MediaTek Helio X30

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Комментарии

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