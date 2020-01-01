Snapdragon 720G против Helio X30
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X30 (PowerVR GT7400 Plus). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Показывает на 88% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio X30
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (27.81 против 13.91 Гбит/с)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 720G +94%
571
294
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 720G +27%
1728
1363
AnTuTu Benchmark 8
281004
н/д
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Helio X30
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A73
4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.9 ГГц – Cortex-A35
|Количество ядер
|8
|10
|Частота
|2300 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|PowerVR GT7400 Plus
|Архитектура
|Adreno 600
|Midgard
|Частота GPU
|750 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|128
|128
|FLOPS
|386 Гфлопс
|205 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 27.81 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 28МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|AMR-NB, ADPCM, AMR-WB, OGG, WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, LAC, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, WMA, ADPCM
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 10
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Февраль 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7125
|MT6799
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
|Сайт MediaTek Helio X30
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