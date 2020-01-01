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Snapdragon 720G против MediaTek MT6753

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
MediaTek MT6753
MediaTek MT6753

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и MediaTek MT6753 (Mali T720 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 10.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 77% выше частота процессора (2300 против 1300 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и MediaTek MT6753

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 8x 1.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali T720 MP3
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 750 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 128 48
FLOPS 386 Гфлопс 36 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.1 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Март 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7125 MT6753
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт MediaTek MT6753

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Комментарии

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