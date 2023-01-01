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Snapdragon 720G против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 720G
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 720G
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.91 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 375K vs 337K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 720G
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 720G
337978
Snapdragon 4 Gen 1 +11%
375373
CPU 106622 114577
GPU 86653 91664
Memory 53851 64821
UX 93089 106590
Total score 337978 375373
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 110.2 Mpixels/s -
Face detection 13.1 images/s -
Speech recognition 27.3 words/s -
Machine learning 26.1 images/s -
Camera shooting 15.7 images/s -
HTML 5 2.16 Mnodes/s -
SQLite 533.6 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS 6 FPS
Score 1040 1039

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 43 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme 7 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 435 Гфлопс 468 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 30FPS, 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS, 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 900 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7125 SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

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