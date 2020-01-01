Snapdragon 720G против Snapdragon 425
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Показывает в 16.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
- В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (13.91 против 5.34 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 4 года позже
- Имеет на 4 ядра больше
- На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 50%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 720G +350%
571
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 720G +321%
1728
410
AnTuTu Benchmark 8
281004
н/д
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Snapdragon 425
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2300 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Adreno 308
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 300
|Частота GPU
|750 МГц
|500 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|24
|FLOPS
|386 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|667 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 5.34 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7125
|MSM8917
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
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