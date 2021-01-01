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Snapdragon 720G против Snapdragon 430

Snapdragon 720G
VS
Snapdragon 430
Snapdragon 720G
Snapdragon 430

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 9.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 336K vs 98K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 720G
vs
Snapdragon 430

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 720G +240%
336101
Snapdragon 430
98978
CPU 105759 32249
GPU 85686 14021
Memory 52933 20753
UX 90296 30639
Total score 336101 98978
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 108.75 Mpixels/s 21.95 Mpixels/s
Face detection 15.55 images/s 4.22 images/s
Speech recognition 27.15 words/s 11 words/s
Machine learning 25.5 images/s 5.88 images/s
Camera shooting 16.15 images/s 2.89 images/s
HTML 5 2.18 Mnodes/s 0.48 Mnodes/s
SQLite 561.5 Krows/s 136 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 43 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme 7 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Snapdragon 430

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 505
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 750 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 435 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Hexagon 536
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7125 MSM8937
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт Qualcomm Snapdragon 430

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Комментарии

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