Snapdragon 720G против Snapdragon 430
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Показывает в 9.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 336K vs 98K
- Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
- На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 50%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|105759
|32249
|GPU
|85686
|14021
|Memory
|52933
|20753
|UX
|90296
|30639
|Total score
|336101
|98978
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 720G +228%
578
176
Multi-Core Score
Snapdragon 720G +70%
1700
1001
|Image compression
|108.75 Mpixels/s
|21.95 Mpixels/s
|Face detection
|15.55 images/s
|4.22 images/s
|Speech recognition
|27.15 words/s
|11 words/s
|Machine learning
|25.5 images/s
|5.88 images/s
|Camera shooting
|16.15 images/s
|2.89 images/s
|HTML 5
|2.18 Mnodes/s
|0.48 Mnodes/s
|SQLite
|561.5 Krows/s
|136 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|43 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|34 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|30 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Realme 7 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Snapdragon 430
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|750 МГц
|500 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|435 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7125
|MSM8937
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
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