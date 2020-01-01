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Snapdragon 720G против Snapdragon 630

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 117K
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • На 30% выше пропускная способность памяти (13.91 против 10.66 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G +139%
281004
Snapdragon 630
117454

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 508
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 750 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 386 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Hexagon 642
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7125 SDM630
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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Комментарии

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