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Snapdragon 720G против Snapdragon 632

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
Snapdragon 632
Snapdragon 632

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 122K
  • На 86% выше пропускная способность памяти (13.91 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G +129%
281004
Snapdragon 632
122692

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 5 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 506
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 750 МГц 725 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 386 Гфлопс 124.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Hexagon 546
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем X15 X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7125 SDM632
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт Qualcomm Snapdragon 632

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Комментарии

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