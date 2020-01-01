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Snapdragon 720G против Snapdragon 636

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 88%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 149K
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G +88%
281004
Snapdragon 636
149376

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 5 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 509
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 750 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 386 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Октябрь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7125 SDM636
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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5 (15.2%)
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Комментарии

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