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Snapdragon 720G против Snapdragon 650

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
Snapdragon 650
Snapdragon 650

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Snapdragon 650 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Более новый - выпущен на 5 лет позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Snapdragon 650

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 5 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 510
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 750 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 386 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Hexagon V56
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, VP8
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X8
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Февраль 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7125 MSM8956
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт Qualcomm Snapdragon 650

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Комментарии

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