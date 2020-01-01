Snapdragon 720G против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Показывает на 78% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 157K
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Выше частота графического ускорителя (на 70%)
- На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 720G +70%
577
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 720G +30%
1710
1319
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G +78%
281076
157824
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Adreno 512
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|500 МГц
|850 МГц
|Количество ALU
|128
|128
|FLOPS
|386 Гфлопс
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X15
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Май 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7125
|SDM660
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
Опрос
145 (83.8%)
28 (16.2%)
Всего проголосовало: 173
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