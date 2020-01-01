Snapdragon 730 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
73
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества Apple A12 Bionic
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 252K
- На 13% выше частота процессора (2490 против 2200 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
543
A12 Bionic +109%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
1799
A12 Bionic +64%
2954
AnTuTu Benchmark 8
252629
A12 Bionic +61%
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|500 МГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|386 Гфлопс
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 688 DSP
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7150-AA
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730
|-
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