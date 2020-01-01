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Snapdragon 730 против A14 Bionic

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • В 3.1 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 256K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 36% выше частота процессора (2990 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730
544
A14 Bionic +194%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730
1779
A14 Bionic +119%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730
256584
A14 Bionic +137%
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 500 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 386 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AA APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 -

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Комментарии

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