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Snapdragon 730 против Apple A9

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 252K vs 170K
  • На 19% выше частота процессора (2200 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • На 7 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730 +78%
1799
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730 +48%
252629
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2200 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 1 МБ 8 МБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 192
FLOPS 386 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Нет
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 384 kHz/32 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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