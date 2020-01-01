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Snapdragon 730 против Kirin 710F

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Показывает на 72% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 252K vs 170K
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730 +67%
543
Kirin 710F
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730 +32%
1799
Kirin 710F
1364
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730 +48%
252629
Kirin 710F
170235

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 500 МГц 1000 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 386 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Январь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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