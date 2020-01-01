Snapdragon 730 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
61
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
54
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
63
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества Hisilicon Kirin 820
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
- Показывает на 69% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 252K
- Более новый - выпущен на позже
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Kirin 820 +20%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
1799
Kirin 820 +42%
2552
AnTuTu Benchmark 8
252629
Kirin 820 +50%
378589
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Mali G-57 MP6
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|500 МГц
|-
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|386 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 688 DSP
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Март 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7150-AA
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730
|-
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