Snapdragon 730 против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
89
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
80
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 13.91 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 256K
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- На 42% выше частота процессора (3130 против 2200 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
544
Kirin 9000 +90%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
1779
Kirin 9000 +109%
3720
AnTuTu Benchmark 8
256584
Kirin 9000 +164%
677758
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Kirin 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|500 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|24
|Шейдерных блоков
|128
|384
|FLOPS
|386 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 688 DSP
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7150-AA
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730
|-
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