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Snapdragon 730 против Kirin 9000

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 256K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 42% выше частота процессора (3130 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730
544
Kirin 9000 +90%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730
1779
Kirin 9000 +109%
3720
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730
256584
Kirin 9000 +164%
677758

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-G78 MP24
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 500 МГц -
Вычислительных блоков 2 24
Шейдерных блоков 128 384
FLOPS 386 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 15 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 -

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