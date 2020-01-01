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Snapdragon 730 против Kirin 950

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 256K vs 173K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Выше частота графического ускорителя (на 80%)
  • На 84% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.91 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730 +58%
544
Kirin 950
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730 +37%
1779
Kirin 950
1294
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730 +48%
256584
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 500 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 386 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 -

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