Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 730 vs Kirin 955 – что лучше?

Snapdragon 730 против Kirin 955

Snapdragon 730
VS
Kirin 955
Snapdragon 730
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 319K vs 141K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Выше частота графического ускорителя (на 80%)
  • На 84% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.91 Гбит/с)
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 730
vs
Kirin 955

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 730 +126%
319595
Kirin 955
141517
CPU 101953 54012
GPU 75580 8135
Memory 54411 29524
UX 86196 48356
Total score 319595 141517
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 730 +55%
541
Kirin 955
348
Multi-Core Score
Snapdragon 730 +63%
1789
Kirin 955
1097
Image compression 93.9 Mpixels/s 72.65 Mpixels/s
Face detection 11.7 images/s 10.7 images/s
Speech recognition 27 words/s 19.25 words/s
Machine learning 24.7 images/s 16.35 images/s
Camera shooting 14 images/s 8.98 images/s
HTML 5 1.17 Mnodes/s 1.36 Mnodes/s
SQLite 478.1 Krows/s 366.8 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 59 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 36 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Medium]		 -
Shadowgun Legends 35 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi9T
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 16 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 500 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 386 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 730 против Qualcomm Snapdragon 730G
2. Qualcomm Snapdragon 730 против Qualcomm Snapdragon 855
3. Qualcomm Snapdragon 730 против HiSilicon Kirin 980
4. Qualcomm Snapdragon 730 против Qualcomm Snapdragon 675
5. Qualcomm Snapdragon 730 против MediaTek Helio G80
6. HiSilicon Kirin 955 против Qualcomm Snapdragon 720G
7. HiSilicon Kirin 955 против Qualcomm Snapdragon 665
8. HiSilicon Kirin 955 против Qualcomm Snapdragon 710
9. HiSilicon Kirin 955 против MediaTek Helio G90T
10. HiSilicon Kirin 955 против Qualcomm Snapdragon 625

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 955 с Snapdragon 730, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры