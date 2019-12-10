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Snapdragon 730 против Kirin 970

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Показывает на 11% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 252K vs 235K
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 49%)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730 +39%
543
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730 +29%
1799
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730 +7%
252629
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 500 МГц 746 МГц
Ядер - 12
Количество ALU 128 -
FLOPS 386 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио 384 kHz/32 bit 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 Сайт HiSilicon Kirin 970

Опрос

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37 (46.8%)
42 (53.2%)
Всего проголосовало: 79

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Максим 10 декабря 2019 22:43
Фиговое сравнение, без обид
+1 Ответить
Geis 28 июня 2020 08:52
Как всегда, производительность на уровне более доступных чипов, а по сути большинство мобильных устройств на Snapdragon проигрывают по сочетанию цена/производительность. Ничего нового.
0 Ответить
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