Snapdragon 730 против Snapdragon 630
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- На 40% выше пропускная способность памяти (14.9 против 10.66 Гбит/с)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
- Выше частота графического ускорителя (на 70%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730 +209%
543
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730 +82%
1799
987
AnTuTu Benchmark 8
252629
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Adreno 508
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|500 МГц
|850 МГц
|Количество ALU
|128
|96
|FLOPS
|386 Гфлопс
|163 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 10.66 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 688 DSP
|Hexagon 642
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Май 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7150-AA
|SDM630
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
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