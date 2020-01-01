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Snapdragon 730 против Snapdragon 636

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 252K vs 148K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730 +70%
252629
Snapdragon 636
148783

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 509
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 500 МГц 720 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 386 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Октябрь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AA SDM636
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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18 (85.7%)
3 (14.3%)
Всего проголосовало: 21

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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