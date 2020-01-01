Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 730 vs Snapdragon 678 – что лучше?

Snapdragon 730 против Snapdragon 678

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
Snapdragon 678
Snapdragon 678

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 678 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 256K vs 217K
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Выше частота графического ускорителя (на 60%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730 +18%
256704
Snapdragon 678
217188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Snapdragon 678

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 8 нм 11 нм
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 612
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 500 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 386 Гфлопс 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем X15 X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AA SDM678
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 730 и Snapdragon 855
2. Qualcomm Snapdragon 730 и Snapdragon 845
3. Qualcomm Snapdragon 730 и Snapdragon 730G
4. Qualcomm Snapdragon 730 и Snapdragon 710
5. Qualcomm Snapdragon 730 и Snapdragon 835
6. Qualcomm Snapdragon 678 и Snapdragon 675

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 678 с Snapdragon 730, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях