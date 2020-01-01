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Snapdragon 730G против A12 Bionic

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 284K
  • На 13% выше частота процессора (2490 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730G
543
A12 Bionic +109%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730G
1753
A12 Bionic +69%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G
284624
A12 Bionic +43%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 825 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 422 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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