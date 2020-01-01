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Snapdragon 730G против A13 Bionic

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 284K
  • На 21% выше частота процессора (2660 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730G
543
A13 Bionic +148%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730G
1753
A13 Bionic +104%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G
284624
A13 Bionic +68%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 825 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 422 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Yes, Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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