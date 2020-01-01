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Snapdragon 730G против A14 Bionic

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 284K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 41% выше частота процессора (3100 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730G
543
A14 Bionic +195%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730G
1753
A14 Bionic +136%
4133
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G
284624
A14 Bionic +103%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 825 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 422 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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