Snapdragon 730G против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
95
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
98
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
94
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
96
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 284K
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- На 41% выше частота процессора (3100 против 2200 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
543
A14 Bionic +195%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
1753
A14 Bionic +136%
4133
AnTuTu Benchmark 8
284624
A14 Bionic +103%
579122
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|825 МГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|422 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 688
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7150-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730G
|-
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