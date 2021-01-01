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Snapdragon 730G против A15 Bionic

Snapdragon 730G
VS
A15 Bionic
Snapdragon 730G
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.6 раза)
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 334K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 730G
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 730G
334766
A15 Bionic +143%
812406
CPU 99567 216265
GPU 86669 339795
Memory 53042 112472
UX 90782 133063
Total score 334766 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 730G
541
A15 Bionic +223%
1750
Multi-Core Score
Snapdragon 730G
1736
A15 Bionic +172%
4728
Image compression 106.9 Mpixels/s -
Face detection 15.5 images/s -
Speech recognition 27 words/s -
Machine learning 25 images/s -
Camera shooting 15.4 images/s -
HTML 5 2.03 Mnodes/s -
SQLite 547.4 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 47 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 575 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 422 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 14.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AB APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G -

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