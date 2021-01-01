Snapdragon 730G vs A15 Bionic – что лучше?

Snapdragon 730G против A15 Bionic VS Snapdragon 730G A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Выше частота графического ускорителя (в 2.6 раза)

Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 334K

Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)

На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)

Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 730G 334766 A15 Bionic +143% 812406 CPU 99567 216265 GPU 86669 339795 Memory 53042 112472 UX 90782 133063 Total score 334766 812406 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 730G 541 A15 Bionic +223% 1750 Multi-Core Score Snapdragon 730G 1736 A15 Bionic +172% 4728 Image compression 106.9 Mpixels/s - Face detection 15.5 images/s - Speech recognition 27 words/s - Machine learning 25 images/s - Camera shooting 15.4 images/s - HTML 5 2.03 Mnodes/s - SQLite 547.4 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 47 FPS

[High] - Call of Duty: Mobile 38 FPS

[Ultra] - Fortnite 27 FPS

[Medium] - World of Tanks Blitz 51 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite

1080 x 2340 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)

6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55) 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2200 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 8 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 5 Вт - Графический ускоритель GPU Adreno 618 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 575 МГц 1511 МГц Вычислительных блоков 2 5 Шейдерных блоков 128 - FLOPS 422 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 14.91 Гбит/сек - Объем До 8 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 688 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем X15 - Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 800 Мбит/с - Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM7150-AB APL1W05 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G -