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Snapdragon 730G против Kirin 710A

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730G (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 274K vs 156K
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Выше частота графического ускорителя (на 74%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730G +49%
1706
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G +75%
274430
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 575 МГц 1000 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 422 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G -

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