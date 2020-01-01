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Snapdragon 730G против Kirin 820

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730G (с графикой Adreno 618) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 55% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 284K
  • Более новый - выпущен на позже
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730G
543
Kirin 820 +20%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730G
1753
Kirin 820 +46%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G
284624
Kirin 820 +33%
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali G-57 MP6
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 825 МГц -
Ядер - 6
Количество ALU 128 -
FLOPS 422 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Март 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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