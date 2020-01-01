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Snapdragon 730G против Kirin 930

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
Kirin 930
Kirin 930

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730G (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 930 (Mali-T628 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 9% выше пропускная способность памяти (13.91 против 12.8 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G
283112
Kirin 930
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Kirin 930

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-T628 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 575 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 422 Гфлопс 77 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Апрель 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G -

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Комментарии

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