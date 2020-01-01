Snapdragon 730G против Kirin 935
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730G (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 935 (Mali-T628 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
30
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
27
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
- Показывает в 4.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- На 9% выше пропускная способность памяти (13.91 против 12.8 Гбит/с)
Преимущества HiSilicon Kirin 935
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
544
Geekbench 5 (многоядерный)
1730
AnTuTu Benchmark 8
283112
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Kirin 935
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
|TDP
|5 Вт
|7 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Mali-T628 MP4
|Архитектура
|Adreno 600
|Midgard
|Частота GPU
|575 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|422 Гфлопс
|87 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 688
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Апрель 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7150-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730G
|-
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