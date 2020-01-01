Snapdragon 730G против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
21
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
- Показывает в 9.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 283K vs 80K
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio A22
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730G +234%
544
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730G +218%
1730
544
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G +253%
283112
80259
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|575 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|422 Гфлопс
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 688
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7150-AB
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730G
|Сайт MediaTek Helio A22
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