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Snapdragon 730G против Helio A22

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Показывает в 9.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 283K vs 80K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730G +234%
544
Helio A22
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730G +218%
1730
Helio A22
544
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G +253%
283112
Helio A22
80259

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 5 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 575 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 422 Гфлопс 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 NeuroPilot
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7150-AB MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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