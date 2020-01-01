Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 730G vs Helio G90 – что лучше?

Snapdragon 730G против Helio G90

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
Helio G90
Helio G90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 284K vs 225K
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730G +6%
1753
Helio G90
1652
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G +26%
284624
Helio G90
225534

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Helio G90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 825 МГц 720 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 422 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G Сайт MediaTek Helio G90

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
4 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G90 с Snapdragon 730G, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях