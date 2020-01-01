Snapdragon 730G против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
51
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Показывает на 65% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 284K vs 192K
- На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
Преимущества MediaTek Helio P70
- Выше частота графического ускорителя (на 9%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 730G +82%
543
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 730G +26%
1753
1395
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G +48%
284624
192309
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|825 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|422 Гфлопс
|255 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 688
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7150-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730G
|Сайт MediaTek Helio P70
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