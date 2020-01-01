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Snapdragon 730G против Snapdragon 460

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Набирает существенно больше (на 92%) баллов в AnTuTu 8 – 283K vs 147K
  • Показывает на 55% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G +92%
283112
Snapdragon 460
147298

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 8 нм 11 нм
TDP 5 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 575 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 256
FLOPS 422 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Hexagon 683
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7150-AB SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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