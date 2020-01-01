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Snapdragon 730G против Snapdragon 625

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
Snapdragon 625
Snapdragon 625

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 625 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 283K vs 103K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • На 86% выше пропускная способность памяти (13.91 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G +174%
283112
Snapdragon 625
103309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Snapdragon 625

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 506
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 575 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 422 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Hexagon 546
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AB MSM8953
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G Сайт Qualcomm Snapdragon 625

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Комментарии

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