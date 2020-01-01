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Snapdragon 730G против Snapdragon 710

Snapdragon 730G
Snapdragon 730G
VS
Snapdragon 710
Snapdragon 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 284K vs 221K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Показывает на 10% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730G +29%
284624
Snapdragon 710
221157

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730G и Snapdragon 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 616
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 825 МГц 750 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 422 Гфлопс 384 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 2x 20МП, 1x 32МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD

Связь и сети

Модем X15 X15 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AB SDM710
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730G Сайт Qualcomm Snapdragon 710

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Всего проголосовало: 15

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Комментарии

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