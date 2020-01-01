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Snapdragon 732G против A10 Fusion

Snapdragon 732G
Snapdragon 732G
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 732G (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 250K
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 732G +28%
1813
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 732G +12%
281935
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 732G и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 -
FLOPS 486 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 732G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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