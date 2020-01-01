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Snapdragon 732G против Kirin 710

Snapdragon 732G
Snapdragon 732G
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 732G (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 159K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 732G +73%
568
Kirin 710
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 732G +51%
1813
Kirin 710
1202
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 732G +77%
281935
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 732G и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 486 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 732G Сайт HiSilicon Kirin 710

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