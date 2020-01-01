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Snapdragon 732G против Kirin 990 (4G)

Snapdragon 732G
Snapdragon 732G
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 732G (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Выше частота графического ускорителя (на 58%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 58% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 281K
  • На 24% выше частота процессора (2860 против 2300 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 732G
281935
Kirin 990 (4G) +54%
434078

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 732G и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali G76 MP16
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 950 МГц 600 МГц
Ядер - 16
Количество ALU 128 -
FLOPS 486 Гфлопс 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7150-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 732G Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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Комментарии

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