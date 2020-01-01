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Snapdragon 732G против Helio G35

Snapdragon 732G
Snapdragon 732G
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 732G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Показывает в 8.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 282K vs 109K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 732G +224%
570
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 732G +81%
1817
Helio G35
1006
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 732G +159%
282295
Helio G35
109082

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 732G и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 810 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 486 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7150-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 732G Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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