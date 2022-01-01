Snapdragon 732G против Snapdragon 4 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 732G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 384K vs 347K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|103209
|113829
|GPU
|94150
|92314
|Memory
|56279
|68007
|UX
|95442
|110869
|Total score
|347762
|384471
GeekBench 5
Single-Core Score
565
618
Multi-Core Score
1778
1851
|Image compression
|108.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|13.8 images/s
|-
|Speech recognition
|26.7 words/s
|-
|Machine learning
|25.8 images/s
|-
|Camera shooting
|15.6 images/s
|-
|HTML 5
|1.58 Mnodes/s
|-
|SQLite
|549.4 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Score
|1116
|-
Игры
|PUBG Mobile
|46 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|36 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|38 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|63 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|61 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|34 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco X3 NFC
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 732G и Snapdragon 4 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Adreno
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno
|Частота GPU
|810 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|435 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 688
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2020 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7150-AC
|SM4375
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 732G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
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