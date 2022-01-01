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Snapdragon 732G против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 732G
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 732G
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 732G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 384K vs 347K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 732G
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 732G
347762
Snapdragon 4 Gen 1 +11%
384471
CPU 103209 113829
GPU 94150 92314
Memory 56279 68007
UX 95442 110869
Total score 347762 384471
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 108.4 Mpixels/s -
Face detection 13.8 images/s -
Speech recognition 26.7 words/s -
Machine learning 25.8 images/s -
Camera shooting 15.6 images/s -
HTML 5 1.58 Mnodes/s -
SQLite 549.4 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Score 1116 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 46 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 36 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 38 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 63 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 61 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X3 NFC
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 732G и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno
Архитектура Adreno 600 Adreno
Частота GPU 810 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 435 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7150-AC SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 732G Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

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