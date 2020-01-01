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Snapdragon 732G против Snapdragon 439

Snapdragon 732G
Snapdragon 732G
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 732G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Показывает в 10.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 282K vs 97K
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 80%)
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 732G +190%
282295
Snapdragon 439
97286

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 732G и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 505
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 810 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 486 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7150-AC SDM439
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 732G Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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Комментарии

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