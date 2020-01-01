Snapdragon 732G против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 732G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 157K
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 732G +68%
568
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 732G +37%
1813
1319
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 732G +79%
281935
157824
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Adreno 512
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Количество ALU
|128
|128
|FLOPS
|486 Гфлопс
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 688
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X15
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2020 года
|Май 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7150-AC
|SDM660
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 732G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
Опрос
13 (92.9%)
1 (7.1%)
Всего проголосовало: 14
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