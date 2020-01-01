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Snapdragon 750G против A13 Bionic

Snapdragon 750G
Snapdragon 750G
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 750G (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 331K
  • На 21% выше частота процессора (2660 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 750G
618
A13 Bionic +118%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 750G
1799
A13 Bionic +98%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 750G
331783
A13 Bionic +44%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 750G и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 950 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 694 Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7225 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 750G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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