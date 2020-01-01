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Snapdragon 750G против Kirin 810

Snapdragon 750G
Snapdragon 750G
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 750G (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 750G
1799
Kirin 810 +12%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 750G +3%
331783
Kirin 810
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 750G и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 950 МГц 820 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 -
FLOPS - 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 694 Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Июнь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7225 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 750G -

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Комментарии

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