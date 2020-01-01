Snapdragon 750G против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 750G (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
77
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
63
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
76
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 325K
- На 42% выше частота процессора (3130 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
609
Kirin 9000 +48%
902
Geekbench 5 (многоядерный)
1785
Kirin 9000 +80%
3220
AnTuTu Benchmark 8
325073
Kirin 9000 +63%
529116
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Ядер
|-
|24
|Количество ALU
|128
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 694
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7225
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 750G
|-
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