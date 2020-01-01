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Snapdragon 750G против Kirin 9000

Snapdragon 750G
Snapdragon 750G
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 750G (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 325K
  • На 42% выше частота процессора (3130 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 750G
1785
Kirin 9000 +80%
3220
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 750G
325073
Kirin 9000 +63%
529116

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 750G и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G78 MP24
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 950 МГц -
Ядер - 24
Количество ALU 128 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 694 AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7225 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 750G -

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